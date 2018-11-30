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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

EURO 2020 kura heyecanı

30 Kasım 2018, Cuma 16:46
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi, 2 Aralık Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Dublin Kongre Merkezi'nde TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF'yi başkan Yıldırım Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takımlar müdürü Hüseyin Coşkun ve milli takımlar iletişim koordinatörü Türker Tozar temsil edecek.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyona katılacak.

EURO 2020 eleme grupları kura çekiminde ülkeler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı.

Türkiye, 3. torbada yer alırken, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin play-off aşamasına kalan ülkeler için ise ayrı bir torba oluşturuldu.

Oluşturulan torbalarda şu takımlar yer aldı:

Uluslar Ligi: İsviçre, Portekiz, Hollanda, İngiltere

1. Torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

2. Torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

3. Torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4. Torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya

5. Torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6. Torba: Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino

Kura çekimi prosedürü

EURO 2020 finalleri, Avrupa Şampiyonası'nın ilk kez düzenlendiği 1960 yılının 60. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. 24 takımın katılımıyla haziran-temmuz aylarında oynanacak finallere, UEFA'ya üye 55 ülkenin hiçbiri doğrudan katılamayacak.

Takımlar, beşerli 5 grup ve altışarlı 5 grup olmak üzere 10 grupta mücadele edecek. A'dan E'ye kadar olan gruplarda 5, F'den J'ye kadar olan gruplarda ise 6 takım yer alacak.

Grupların belli olmasının ardından, tüm eleme gruplarının fikstürleri UEFA yönetimi tarafından ilan edilecek.

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada, grup maçları çift devreli lig usulüne göre Mart-Kasım 2019 döneminde oynanacak. İkinci aşamada ise play-off karşılaşmaları yapılacak.

Kura çekimi, Uluslar Ligi torbasında yer alan takımların gruplara yerleştirilmesi ile başlayıp 1. torba ile devam edecek ve son olarak 6. torbaya gelinecek.

Kural olarak, adı çekilen takımlar, gruplara alfabetik sıraya göre yerleştirilecek.

6. torbada yalnızca 5 takım bulunduğundan, bu ekipler F'den J'ye kadar olan grupların 6. pozisyonuna yerleştirilecek.

EURO 2020 elemeleri müsabaka takvimi

EURO 2020 elemelerinin maç takvimi şöyle:

1. hafta: 21-23 Mart 2019

2. hafta: 24-26 Mart 2019

UEFA Uluslar Ligi yarı finalleri: 5-6 Haziran 2019

3. hafta: 7-8 Haziran 2019

UEFA Uluslar Ligi final/üçüncülük maçı: 9 Haziran 2019

4. hafta: 10-11 Haziran 2019

5. hafta: 5-7 Eylül 2019

6. hafta: 8-10 Eylül 2019

7. hafta: 10-12 Ekim 2019

8. hafta: 13-15 Ekim 2019

9. hafta: 14-16 Kasım 2019

10. hafta: 17-19 Kasım 2019

Beşerli grupta yer alan takımların 2 adet maç haftası boşa çıkacağından, bu takımlar, üstte belirtilen ilgili tarihlerde özel maç yapma hakkına sahip olacak.

Finallere katılım hakkı

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.

Kasım ayı içerisinde grup maçları tamamlanan UEFA Uluslar Ligi'nde kendi liglerindeki gruplarını birinci bitirmiş 16 takım, mevcut durumda play-off müsabakalarına katılma hakkını elde etti. Ancak bu takımlardan grup elemeleri vasıtasıyla EURO 2020'ye doğrudan katılma hakkı kazanan olduğu takdirde, yerlerini kendi liglerinde en iyi sıralamaya sahip bir sonraki takım alacak. Bir ligden (A-B-C-D) play-off oynayacak yeterli takım sayısına ulaşılamadığı takdirde, başka ligde bulunan ve UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında üstte yer alan ülke, ilgili ligin play-off maçlarına alınacak.

Özel koşullar

EURO 2020 elemeleri kura çekimi için, müsabaka takvimiyle ilgili sebepler, birbiriyle eşleştirilmeyecek takımlar, kış koşulları ve seyahat süresinin uzunluğu şeklinde dört ana başlık altında toplanabilecek özel koşullar belirlendi.

Kura çekimi esnasında, bir özel koşulun oluşması durumunda, ilgili takım sıradaki ilk müsait gruba yerleştirilecek.

Müsabaka takvimiyle ilgili sebepler

UEFA Uluslar Ligi torbasında yer alan dört takım (İsviçre, Portekiz, Hollanda, İngiltere), 5-9 Haziran 2019 tarihlerinde oynayacakları UEFA Uluslar Ligi finallerinin 7-8 ve 10-11 Haziran'daki grup eleme 3. maçlarıyla çakışmaması için, 5 takımlı grupların dördü olan A, B, C, D gruplarına yerleştirilecek. Böylece UEFA Uluslar Ligi finalistleri, Uluslar Ligi finallerini oynayacakları hafta grup eleme maçlarını bay geçecek. 1. torbada yer alan takımlar ise E ile J grupları arasına dağıtılacak.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkelerden ikisinin aynı grupta bulunması halinde, üçüncü bir ev sahibinin adı çekilirse, bu takım bir sonraki müsait gruba alınacak.

Birbiriyle eşleştirilmeyecek takımlar

UEFA Yönetim Kurulunun aldığı karara göre, Cebelitarık ile İspanya, Kosova ile Bosna Hersek, Kosova ile Sırbistan aynı grupta yer alamayacak.

Kış koşulları

UEFA Yönetimi, kış aylarında elverişsiz hava koşullarının yaşanması riskinin yüksek ve orta düzeyde olduğu bazı ülkeleri belirledi.

Maçların oynanmaması riskini asgariye indirmek için bu ülkelerden azami iki tanesi aynı grupta yer alabilecek.

UEFA'nın belirlediği ülkeler şöyle:

Belarus, Estonya, Faroe Adaları, Finlandiya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, Rusya, Ukrayna

Seyahat süresinin uzunluğu

UEFA, takımların uzun uçak yolculuklarını asgariye indirebilmek için aralarında uzak mesafe olan ülkelerin aynı grupta yer almasıyla ilgili bazı sınırlamalar getirdi.

Bu türde eşleşmelerin bir grupta birden fazla olmasına izin verilmeyecek.

Mesafe sınırı getirilen eşleşmeler şöyle:

Andorra-Kazakistan, İngiltere-Kazakistan, Fransa-Kazakistan, İzlanda-Kazakistan, Malta-Kazakistan, Kuzey İrlanda-Kazakistan, Portekiz-Kazakistan, İrlanda Cumhuriyeti-Kazakistan, İskoçya-Kazakistan, İspanya-Kazakistan, Galler-Kazakistan, İzlanda-Azerbaycan, Portekiz-Azerbaycan, Ermenistan-İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi-İzlanda, Gürcistan-İzlanda, İsrail-İzlanda. 

AA

Etiketler: euro 2020, kura, uefa, avrupa
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