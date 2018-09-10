EURO 2024'ün ev sahibi 27 Eylül'de açıklanacak

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi 27 Eylül'de açıklayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliğini kazanacak ülkenin, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek seremonide duyurulacağı bildirildi. Açıklamada, Türkiye ve Almanya'nın TSİ 14.00'te sunumlarını gerçekleştireceği, sonrasında UEFA İcra Kurulu tarafından yapılacak oylamanın ardından TSİ 15.45'te turnuvanın ev sahibinin açıklanacağı belirtildi. AA

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