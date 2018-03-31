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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti

31 Mart 2018, Cumartesi 17:29
Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yendi.

İlk yarı

9. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Skuletic'in kafayla indirdiği topla buluşan Sessegnon, Cissokho'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

33. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Aytaç Kara geçti. Aytaç'ın yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Hopf'un kapattığı köşeden filelere gitti: 1-1.

40. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Hopf'dan döndü. Ardından Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.

41. dakika sol kanattan Aytaç'ın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak, sağ kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Ahmet Oğuz sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine ortasını yaptı. Sol çaprazda topu kontrol eden Aydın Karabulut'un bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

68. dakikada Pereira'nın sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde topla buluşan Adem Büyük, meşin yuvarlağı Aytaç Kara'ya çıkardı. Ancak araya Gençlerbirliği savunması, topu kornere gönderdi.

70. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sağ kanatta hareketlenen Chebake, ceza sahasına ortasını yaptı. Pereira'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1.

73. dakikada Boutaib'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gilberto'nun vuruşununda kaleci Hopf ayaklarıyla meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

81. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta hareketlenen Cissokho, ceza sahasına ortasını gönderdi. Ceza alanında topu kontrol eden Gilberto'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

90+2. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor dördüncü golü buldu. Ani atak sonucunda aldığı topla hareketlenen Rahman Buğra'nın pasını Gilberto'ya verdi. Gilberto'nun sağ çaprazda ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1.

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: süper lig, malatyaspor
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