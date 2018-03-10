Evkur Yeni Malatyaspor karşısında hedef mutlak üç puan

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde özel uçakla Malatya'ya gidecek. AA

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