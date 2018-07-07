İran Milli Takımı’nın kalecisi Alireza Beiranvand’ın azmi, onu evsizlikten Dünya Kupasına kadar getirdi.

İran Millî Takımı Dünya Kupası’na erken veda etti, ama gösterdikleri performansla futbolseverlerin beğenisini kazandı. Takımın öne çıkan ismi ise kuşkusuz kaleci Alireza Beiranvand oldu. Kariyerinde ilk defa Dünya Kupası’na katılan 25 yaşındaki başarılı kaleci Beiranvand, İran’ın Portekiz’le oynadığı maçta Cristiano Ronaldo’nun kullandığı penaltıyı kurtararak dikkatleri üzerine çekmişti.

ÇOBANLIK YAPTI

Beiranvand’ın kaleci olma öyküsü ise hayli ilginç. Alireza Beiranvand 21 Eylül 1992 yılında Lorestan’da göçebe bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Alireza küçüklükten beri çalışarak ailesine yardım etti. Çobanlığın yanı sıra boş zamanlarında arkadaşlarıyla futbol oynadı. Alireza 12 yaşına geldiğinde ailesi Sarabias’a yerleşti. Burada mahalli bir futbol takımına katılan Beiranvand, bir süre sonra kaleci olmak istediğine karar verdi, ama babası bu fikrine karşı çıktı.

İran Millî Takımı’nın kalecisi Alireza Beiranvand, hayalini gerçekleştirmek için bir akrabasından borç alarak Tahran’a gittiğini söyledi. 25 yaşındaki file bekçisi, çobanlıktan, tekstil işçiliğine, oto yıkamacılıktan pizza dükkânına kadar birçok meslekte çalıştı.

KULÜBÜN KAPISINDA KAMP KURDU

Hayalini gerçekleştirmeyi çok isteyen Beiranvand bir akrabasından borç para alarak İran’ın başşehri Tahran’a gitti. Tahran’a vardığında ne parası vardı ne de kalacak yeri. Bu sebeple genç kaleci kulübünün kapısında kamp kurmaya karar verdi. Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan Beiranvand, kulübünün kapısında uyuduğunu ve sabah kalktığında insanların kendisini dilenci sanarak bozuk para bıraktığını belirterek, “Uzun bir aranın ardından güzel bir kahvaltı yapmıştım” diyor.

2011’DE İLK PROFESYONEL MAÇINA ÇIKTI

Ardından geçimini sağlamak için tekstil fabrikasında, oto yıkamacısında ve pizza dükkânında çalışan genç kaleci bu süre zarfında dışarıda uyumaya devam etti. 2011 yılında ilk profesyonel maçına çıkan Beiranvand, hızla yükselerek İran’ın en yetenekli gençlerinden biri oldu ve İran Millî takımına kadar yükselerek Dünya Kupası’na katıldı.

MAHMUT CEMAL ÇAKIR - İSTANBUL