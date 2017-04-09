F.Bahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe kritik haftada Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken, sarı-lacivertliler gözünü Başakşehir-Galatasaray maçına çevirdi. Fenerbahçe 23 Nisan'da ise ezeli rakibi Galatasaray ile TT Arena'da karşılaşacak.

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1 kazanmayı başardı. Dick Advocaat ise 90 dakika boyunca hiç oyuncu değişikliği yapmadı. Fenerbahçe Miguel Lopes (k.k), Josef de Souza ve Lens’in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırırken, 50 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Akhisar Belediyespor ise 30 puanla 14. sırada haftayı tamamladı. Manisa temsilcisi tehlike hattının 7 puan üzerinde yer alıyor. Fenerbahçe bu skorun ardından gözünü Başakşehir-Galatasaray maçına çevirirken, referandum nedeniyle boş geçilecek hafta sonrasında ezeli rakibiyle TT Arena’da karşılaşacak.

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