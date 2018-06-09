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10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

F grubundaki Almanya'nın Dünya Kupası geçmişi

09 Haziran 2018, Cumartesi 23:35
Son şampiyon Almanya, 19. kez katılacağı Dünya Kupası'nı 4 kez kazandı.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Takımı, 5. kez şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

İsveç, Güney Kore ve Meksika ile F Grubu'nda yer alan Almanya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştırması nedeniyle Türkiye'deki futbolseverlerce tanınan Joachim Löw'ün 2006'dan bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey İrlanda, Çekya, Norveç, Azerbaycan ve San Marino'nun bulunduğu C Grubu'nda mücadele etti.

Çıktığı 10 karşılaşmanın 10'unu da kazanan Almanya, rakip ağları 43 kez sarstığı ve 4 gol yediği grubu 30 puanla lider tamamlayarak, 19. kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthaus gibi isimlerin formasını terlettiği Almanya, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Manuel Neuer'in kulübü Bayern Münih'te sergilediği performansı turnuvada da göstermesini umuyor.

Defansta görev yapan Mats Hummels, Thomas Müller ve Mario Gomez gibi deneyimli futbolcuları kadrosunda barındıran Almanya, Julian Draxler, Toni Kroos, Timo Werner gibi geniş bir dinamik oyuncu yelpazesine sahip.

Teknik direktör Löw, ayrıca Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a da kadroda yer verdi.

Dünya Kupası geçmişi

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 18 kez katıldı. Turnuvadaki ilk tecrübesi olan 1934 yılında üçüncülüğü elde eden Almanya, kupayı 4 kez müzesine götürdü. 1954'te İsviçre'de düzenlenen, 1974'te ev sahipliği yaptığı, 1990'da İtalya'da organize edilen ve 2014'te Brezilya'daki turnuvaları kazanan Almanya'nın 4'er ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor.

Dünya kupalarında 106 maç yapan Almanya, bu maçlardan 66'sını kazandı, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Almanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 224 gol attı, kalesinde 121 gol gördü.

Kadro

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ: 18.00): Almanya-Meksika (Luzhniki Stadı - Moskova)

23 Haziran (TSİ: 21.00): Almanya-İsveç (Fisht Stadı - Soçi)

27 Haziran (TSİ: 17.00): Güney Kore-Almanya (Kazan Arena - Kazan).

AA

Etiketler: Almanya, Dünya Kupası, futbol
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