Farklı düşünceler zenginliktir

Basında Başkan Fikret Orman ile kavga ettiği yönünde çıkan haberler hakkında konuşan Şenol Güneş, "Fikir ayrılıkları olabilir, aynı şeyi düşünsek ikimizden birine ihtiyaç olmaz. Farklı düşünceler kavga sebebi değil zenginliktir" diye konuştu.

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basında Başkan Fikret Orman ile kavga ettiği yönünde çıkan haberler hakkında konuşan Şenol Güneş, "Gitmek istiyor muşum. Başkanla kavgam varmış. Milli takıma gitmek istiyormuşum. Kovdurmak istiyormuşum. Ortada olmayan bir şeyi nasıl ispat edeyim. O da ben de takımın başarısını istiyoruz. Bu konuşmalardan başkan da ben de şikayetçiyim. Başkan bana abi diyor ben ona başkanım diyorum nasıl kavga edelim. Fikir ayrılıkları olabilir aynı şeyi düşünsek ikimizden birine ihtiyaç olmaz. Farklı düşünceler kavga sebebi değil zenginliktir" diye konuştu.

"OĞUZHAN ÇOK YETENEKLİ BİR İSİM"

Oğuzhan'ın milli takıma alınmaması ile ilgili konuşan Güneş, "Oğuzhan çok yetenekli bir oyuncu. Kadroyu alınmadı diye kötü futbolcu olmaz. Oğuzhan bence Türkiye'nin en iyi oyuncularından bir tanesi" şeklinde konuştu.

"EN ÜST SEVİYEDE OYNAYACAĞIZ"

Son olarak Şampiyonlar Ligi murasını değerlendiren tecrübeli teknik adam, "Öncelikle Fenerbahçe ve Galatasaray'a üzüldüm her takımın elenmesi puan açısından Türkiye'ye sıkıntı oluşturuyor. Leipzig'in güçlü olduğunu düşünüyorum. Leipzig dördüncü torbanın en güçlüsü. Kendimiz eş değer görmek istiyoruz. Kulüp ve ülke olarak futbol anlayışımızı geride görüyorum. Hepsi bizden öndeler. Yenersek ve doğru işler yaparsak önde oluruz. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. 3 ve 4. Maçlar çok önemli. Her maça kazanmak parolasıyla çıkacağız. En önemlisi de en üst seviyede zorlayarak oynayacağız. Bu gruptan en azından 1 veya 2. olarak çıkalım. Şampiyonlar Ligi için biraz destek bekliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

LE GUEN: "BEŞİKTAŞ BİZDEN ÜSTÜNDÜ"

Mücadelenin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, basın mensuplarının karşısına çıktı.

Beşiktaş'ın kendilerinden üstün olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galibiyeti hak ettiler. Biz elimizden geldiğince onları zorlaştırmaya çalıştık. Güçleri ve teknik kapasiteleri bize üstün geldi. Sonuç almak zordu. Maç sonu da bunu işaret ediyor. Oyuncular yüzde yüzlerini verdiler. Geriye dönüp baktığında çok da üzüldüğümü söyleyemem" değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞRU YOLDAYIZ"

İyi bir yolda olduklarını belirten Le Guen, "Bunun atak organizasyonundaki sıkıntıdan kaynaklandığını düşünmüyorum. Deniz uzun süreden sonra sakatlıktan geri döndü. Delarge yakın zamanda takıma geldi. Açıkçası başa çıkamam gereken sorunlar vardı. En iyimizi verdiğimizi düşünüyorum. İki takım arasındaki fark sonucu belirledi. Utanılacak bir şey olacağını düşünmüyorum. En iyisi kafamızı kaldırmak geçen sezonu bu sezonla karşılaştırdığımızda doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz" diyerek basın toplantısını noktaladı.