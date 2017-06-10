Fatih Terim'den, Arda yorumu: Konuşsak bir türlü konuşmasak bir türlü

Arda Turan'ın Milli Takımı bırakmasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçen Fatih Terim, "Yarınki maçtan sonra tüm sorulara açıklık getireceğim. Yaşanmış çok şey var, konuşsak bir türlü konuşmasak bir türlü" dedi.

"Birçok konunun aydınlanmasını istediğinizden eminim. Günlerdir kamuoyunu, bizleri, Türk halkını meşgul eden birçok olay oldu. Hatta son bir ay diyebilirim genel baktığımızda. Ancak milli takımda görev yaptığım sürece içinde herkesten birkaç ricam oldu. Allah aşkına şu maçlar bitene kadar 'sabredelim' dedim. Sorun varsa, maçtan sonra; problem varsa, 2 gün 'sabredelim' dedim. Kavga, hakaret, iftira, çekişme... Yaşanmamış birçok olayı, tartışılacak noktaya getirmeyelim diye ricada bulunmuştum. Bunların milli takımı etkilememesini istedim. Bunu söylemekten yorgun düştüm. Her kampta ben bunları ifade etmekten yoruldum. Aynı şeyleri söyleyip farklı sonuç beklemek delilerin işi. Ne maçtan 24 saat önce TV'ye çıkan oyuncu oldu, ne de maçtan 1 gün önce demeç veren yönetici oldu. Sözümü tuttunuz."

"MİLLİ TAKIMIN BAŞARISINI ÖNLEMEK İSTEDİLER, ARTIK YETER!"

"Birçok insan milli takımın başarısını önlemek adına haraket etti. Açın bakın, kimlerin neler yaptığını göreceksiniz. Artık yeter! Yüreğim hakikaten, hem kabardı, hem de daraldı. Maç öncesinde maçla ilgili sorular dışında soru almayacağım. Yarınki maçtan sonra ne sorunuz varsa hepsine cevap vereceğim. Her şeyi açıklamak niyetindeyim. Maçın ardından istediğinizi sorabilirsiniz. Gri alan bırakmayacağız. Konuşmasam da yalanları, iftiraları, spekülasyonları gerçek zannedeceksiniz."

"SUSMAYA GÖNLÜM RAZI DEĞİL"

"Yaşanmış şeyler var, söylesem, kendime, aklıma, tecrübeme, kişiliğime, ne de karakterime uygun bulmuyorum. Sussam, konuşmuyor demek ki diyeceksiniz. Buna da gönlüm razı değil. Zaman zaman gerginlikten beslendiğimi duyduğum olmuştur. Evet, beslenmem ama, korkmam da."

"ARDA TURAN'I BEN GÖNDERDİM"

"Uçakta kabul edilemez bir olay yaşandı, gereğini yaptım. Oyuncuyu çağırdım ve kampta kalamacağını belirtip, eşyalarını toplamasını istedim. Arda Turan'ı kamptan gönderme kararı benimdir. Milli Takım'ı bırakma kararı ise onundur. Onun kararını da, benim kararımı da değerlendirirsiniz."

"MİLLİ FORMAYI PAZARLIK HALİNE GETİRMEM. VAH BENİM MEMLEKETİM VAH..."

"Oyuncu milli takımda oynama şerefini gerekçeye bağlama niyetinde olsa bile, milli takım formasını pazarlık konusu yapar mıyım. Bırakın ona (Arda Turan'a), dünyanın en iyi oyuncularına bile milli takım formasını pazarlık konusu yaptırmam. Oyuncu, taşımanın şeref olduğu bir formayı giymek için pazarlık yapacak? Vah benim milli formam, vah benim memleketim vah... Oyuncuyu almadığım süreçte, saygı duyduğum birçok kişinin kırılmasına sebep oldum ve doğrulardan vazgeçmedim. Oyuncu benimle pazarlık yapacak, öyle mi? O dönemi hatırlayın, almayan benim. 'Hocam ben gelirim ama, bunları almazsan...' Böyle mi oldu? Oyuncular, dışarıdan kendilerine iletilen her haberi doğru adledip, ona göre hareket etmemeliler. Esas, yarın maçtan sonra hazırlanın. Herkesi doğru bildiğim şekilde aydınlatma taraftarıyım. Bu olayların gizli aktörlerini zaman ortaya çıkaracak."

Terim'in açıklamaları öncesi Berke Özer, Emre Akbaba ve Yusuf Yazıcı konuştu.

YUSUF YAZICI: "Fatih Hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Her Türk oyuncunun hedefi milli takıma gelmek, hedefim bu onura ulaşabilmekti. Uzun bir yolun en başındayım. Kendi gelişimim için en iyisini yapmak için çabalıyorum. Şu anda çok sıcak ve çok samimi bir ortam var. Kosova'yı iyi analiz ettik. Milli takıma geldiğimden beri çok mutluyum. Bana özgüven katıyor. Trabzonspor'a da katkı vermek için elimden geleni yapacağım."