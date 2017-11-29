Fatih Terim'den tazminat ve Galatasaray açıklaması

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası İş Birliği Platformu tarafından organize edilen 8'inci Boğaziçi Zirvesi'ne katılan Fatih Terim, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alacağı tazminat için mahkemeye başvurduğunu doğrulayarak, "Bildiğiniz gibi ortada bir anlaşma var, sözleşme gereği yerine gelmezse ben de her Türk vatandaşı gibi yargıya başvuracağım. Gayet doğal bir durum" dedi.

Kendisinin Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönem başlayan yabancı kuralının son günlerde tartışılması ile alakalı da konuşan Fatih Terim, şunları söyledi:

"Yabancı olayı yıllardır tartışıldı ve tartışılmaya devam edilecektir. Yabancı kuralını iyi bilmek gerek. Bunun adı yabancı kuralı, 14 yabancı kuralı da değil. Bunun esası, Türk futbolcuları korumak için kuralı 28 Türk oyuncuyla oynayabilirsiniz ama yabancıyla oynayamazsınız. Şu anki atmosfere zaman sığmayacak detayları var. Bakalım zaman ne gösterecek. Kulüpler ve federasyon bir araya gelerek en doğru kararı verirler."

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞME YOK"

Galatasaray ile bir görüşmesi olmadığını, bu tarz haberlerin kendisine ve sarı-kırmızılı kulübe zarar verdiğini belirten Terim, "Galatasaray ile ilgili yaptırılan haberleri ben de takip ediyorum. Son 3-4 haftada babamın hastalığı nedeniyle Adana'daydım. Son iki haftadır okuduğum veya takip ettiğim, bana ve Galatasaray markasına zarar verdiğini düşünmekteyim. Bu haberlerin neden yapıldığını bilecek kadar tecrübeye sahibim. Bir görüşme, bir davet, bir temas olursa ben sizinle paylaşırım ama öyle bir şey yok, olursa paylaşırım. Lütfen bu tarz haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum. Herhangi bir şey olursa sizinle paylaşırım ancak babamla ilgileniyorum" ifadelerini kullandı.