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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Feghouli: Benfica'yı eleyebiliriz

18 Şubat 2019, Pazartesi 10:57
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacakları Portekiz ekibi Benfica'yı eleyebileceklerini söyledi.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenen sarı-kırmızılılarda Feghouli, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hücum oyuncusu, Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica'ya 2-1 yenildikleri karşılaşmanın rövanşı öncesinde, "İlk maç detaylardan dolayı kaybedildi. Kaybetmemek için elimizden geleni yapmıştık. Çok da iyi oynadık. Onlar burada kazanmayı başardılarsa biz de aynı şekilde Benfica'yı orada yenebiliriz. Onlar iyi takım ancak biz de iyi bir takımız. Benfica'yı deplasmanda eleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa karşısında "hat-trick" yapan 29 yaşındaki oyuncu, lider Medipol Başakşehir'i takip ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Puan olarak Medipol Başakşehir'in arkasındayız. Bundan sonra kolay maç yok. Tüm maçlar zorlu geçecek. 1-0 yenik durumdaydık. Geri gelmesini bildik ve 4-1 galip geldik. Bu, takımın ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde devam etmeliyiz."

Kendi performansını da değerlendiren Cezayirli futbolcu, "Gollerden dolayı çok mutluyum. Eşime, aileme, yakınımdaki tüm herkese bu 3 golü armağan etmek istiyorum. Taraftarlarımız da her zaman bize destek oluyor. Onları es geçmemek gerek. Taraftarlara da teşekkür ederim. Takım olarak golleri attık. Takım arkadaşlarım olmasaydı o golleri atamazdım. Belhanda, Onyekuru ve Donk gol paslarını verdi ve ben de hayatımda ilk kez bir maçta 3 gol attım." şeklinde görüş belirtti.

Karşılaşmada 3 gol kaydeden Sofiane Feghouli, stattan maç topuyla ayrıldı.

AA

Etiketler: süper lig
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