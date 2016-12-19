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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Fenerbahçe: 3 - Gençlerbirliği: 0

19 Aralık 2016, Pazartesi 18:55
Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel kalesinde devleşti.

Süper Lig 15. hafta maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı-lacivertlilerde Van Persie sakatlanarak 11. dakikada yerini Moussa Sow'a bıraktı. Lens'in harika asistiyle Sow, 41. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Gençlerbirliği golün ardından birçok pozisyona girdi ancak kaleci Volkan Demirel'i geçemediler. 75'te oyuna dahil olan Fernandao, 87'de farkı 2'ye çıkardı. 90+1'de yine Lens-Sow işbirliğiyle Kanarya sonucu ilan etti: 3-0. Sow attığı 2 golle yıldızlaştı. Volkan Demirel 4 net pozisyonu çıkarırken, 3 top da direkten döndü.

Son 2 haftada Beşiktaş ile berabere kalan ardından Antalyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, bu galibiyetle nefes aldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 28'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

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