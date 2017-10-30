"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Fenerbahçe 90+5. dakikada yediği golle 3 puanı kaçırdı

30 Ekim 2017, Pazartesi 21:45
Süper Lig'de 10. haftanın kapanışında Fenerbahçe, 3-1 öne geçtiği maçta 90+5. dakikada yediği golle sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

İlk yarı

33. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Valbuena meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Lung'un müdahale ettiği top, üst direkten döndü. Kayserispor savunması, kale sahasında kalan meşin yuvarlağı kornere atarak tehlikeyi önledi.

41. dakikada Kayserispor, mücadelede öne geçti. Neustaedter'in hatasını değerlendirerek topu kapan Umut Bulut, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Deneyimli oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada Fenerbahçe, skora denge getirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valbuena, pasını penaltı noktası civarındaki Ozan Tufan'a çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un sağından filelere gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Fenerbahçe, müsabakada 2-1 öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın soldan pasında ceza sahasında Janssen'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi. Soldan Valbuena'nın kullandığı kornerde ön direkte Ozan Tufan'ın kafayla aşırttığı topu Neustaedter, altıpas üzerinde kafayla filelere gönderdi.

57. dakikada Güray Vural'ın soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Mendes uygun durumda etkili bir kafa vuruşu yapamayınca takımı adına önemli bir şansı değerlendiremedi.

62. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, uzak mesafeye rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Bu oyuncunun şutunda yan direkten dönen topu altıpas gerisinde De Souza tamamladı ve fileleri havalandırdı: 3-1

68. dakikada Kayserispor, farkı 1'e indirdi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içindeki Neto'nun uzaklaştırmak istediği top kendi ağlarına gitti: 3-2

72. dakikada Badji'nin sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Kameni boşa çıktı. Arka direkte topu kontrol eden Mendes'in vuruşunda, çabuk dönen Kameni meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+5. dakikada Kayserispor, mücadelede beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı frikikte Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, arka direkteki Kana Bıyık'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı altıpas içindeki Gyan kafayla ağlara yolladı: 3-3 

AA

Etiketler: feberbahçe, kayserispor
Okunma Sayısı: 457
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.