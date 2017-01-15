Fenerbahçe-Adanaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de bu akşam sahasında Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, mücadeleye saatler kala satılan bilet sayısının 2 bin 500 olduğu belirtildi. Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarıyı Adanaspor maçıyla açıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. İLK 11'LER FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao. TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat ADANASPOR: Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Rodrigo Longo, Mustafa, Cem, Renan, Bekir, Koman, Roni, Magaye. TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin STAT: Ülker HAKEM: Serkan Çınar SAAT: 19:00 YAYIN: beIN SPORTS İLGİ DÜŞÜK Yayıncı kuruluş beIN Sports'un bildirdiği veriye göre, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında bu akşam Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maça saatler kala yalnızca 2 bin 500 adet bilet sattı.

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