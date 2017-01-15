Fenerbahçe-Adanaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de bu akşam sahasında Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, mücadeleye saatler kala satılan bilet sayısının 2 bin 500 olduğu belirtildi. Kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarıyı Adanaspor maçıyla açıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao.
TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat
ADANASPOR: Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Rodrigo Longo, Mustafa, Cem, Renan, Bekir, Koman, Roni, Magaye.
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin
STAT: Ülker
HAKEM: Serkan Çınar
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS
İLGİ DÜŞÜK
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un bildirdiği veriye göre, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında bu akşam Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maça saatler kala yalnızca 2 bin 500 adet bilet sattı.