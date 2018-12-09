"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Fenerbahçe Akhisar deplasmanından küme düşme hattında dönüyor

09 Aralık 2018, Pazar 22:04
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, averajla küme düşme hattına geriledi.

Ali Koç soyunma odasına indi, cezayı kesti

BeIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının ardından soyunma odasına inip, futbolculara İstanbul'a otobüsle döneceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig 15. hafta mücadelesinde Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

10. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı ortaya, ceza alanı içinde Eljif Elmas'ın bekletmeden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

26. dakikada Akhisarspor öne geçti. Serginho'nun ceza alanı dışında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Savunma oyuncularına rağmen pozisyonu iyi takip eden Bokila'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

49. dakikada Serginho'nun pasıyla hareketlenen Onur Ayık'ın sağ çapraz pozisyonda ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta, top yandan auta çıktı.

68. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ çapraz pozisyondan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

78. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu'nun pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Josue'nin vuruşunda, top direkten döndü. 

82. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Kendi sahasından Güray'ın gönderdiği uzun topa hareketlenen Manu, Skrtel'e rağmen topla ceza sahasına girdikten sonra attığı şutta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

90+5. dakikada Josue'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Regattin, savunma oyuncularını güzel bir hareketle geçtikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı: 3-0. Pozisyonda VAR incelemesi yapıldı ve ofsayt olmadığı tespit edildi. 

Akhisarspor, müsabakayı 3-0 galip tamamladı. 

Fenerbahçe, küme düşme hattında

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Jeremy Bokila'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarıda Elvis Manu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Uzatma bölümünde Adrien Regattin'le bir gol daha bulan yeşil-siyahlı ekip, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 15. haftanın ardından 14 puanda kalan Fenerbahçe, haftayı averajla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gerisinde 16. sırada ve düşme hattında bitirdi. 

Fenerbahçe en son, 2016-2017 sezonunda ilk 3 haftada sadece 1 puan almış ve 3. haftayı küme düşme hattında 16. sırada tamamlamıştı.

Akhisarspor, aldığı bu kritik galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve düşme hattından çıkarak 13. sıraya yükseldi. 

Deplasmanda yine kazanamadı

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, üst üste 5. deplasman maçından da galibiyet çıkaramadı. Dış sahada tek galibiyetini Atiker Konyaspor karşısında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertli ekip, sonraki 5 müsabakada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Akhisarspor'dan kritik galibiyet

Süper Lig'in ilk haftalarında istediği sonuçları alamayan Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'yi de aynı skorla 3-0 mağlup etmeyi başardı. 

Son 6 haftada sadece 1 mağlubiyeti bulunan yeşil-siyahlı ekip, bu periyotta 11 puan topladı. 

Bokila gollerini sürdürdü

Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk kez forma giyen ve takımının beraberlik golüne imza atan Jeremy Bokila, ilk 11'de başladığı Fenerbahçe maçında da takımının ilk golünü kaydetti. 

Bokila, takımıyla çıktığı ikinci maçı da boş geçmeyerek 2 gole ulaştı.

Fenerbahçe karşısında Akhisarspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydeden Elvis Manu, bu sezon 4. kez rakip ağları havalandırdı. Manu, takımda en fazla gol atan isim durumuna yükseldi. Adrien Regattin ise Demir Grup Sivasspor maçının ardından ikinci kez skor üretti.

Müsabakadan sonra büyük sevinç yaşayan Akhisarsporlu futbolcular, bu coşkuyu taraftarlarla paylaştı.

AA

Etiketler: Fenerbahçe, Ali Koç, Akhisarspor
Okunma Sayısı: 496
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam ekonomisi kapitalizme hapsedilmesin

    Bulgaristan'da "İslamiyet'e Katkı" ödülü verildi

    Twitter CEO'su Dorsey'e Myanmar paylaşımı tepkisi

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz hiçbir zaman vandalizme destek vermedik

    Suud: Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunanları Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz

    Fransa'dan Trump'a: İşlerimize karışma

    Fenerbahçe Akhisar deplasmanından küme düşme hattında dönüyor

    Almanya iç istihbaratından DİTİB açıklaması

    Engelli Filistinli arkadan vurulmuş... 'Arbedede vurulduğu' açıklanmıştı!

    "Mevlana'nın yolu Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in yoludur"

    İyot eksikliğine dikkat!

    Petrol fiyatlarını aslında kimler yönetiyor?

    ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ dâvâlarında rekor artış

    Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı: Çalışmak için kırsal bölgelere yerleşin

    Mor beyin çözülünce çok rahat uyudum

    Bütçe mesaisi aralıksız 12 gün sürecek

    Biyoplastik üzerine çalışmalar yapan liseli mucide destek Bakan Selçuk'tan geldi

    2018'de bin 797 insan iş cinayetinden öldü

    Bedelli askerlerin merak edilen eğitimi

    Gözaltı sayısı 1220 oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İslam ekonomisi kapitalizme hapsedilmesin
    Cevher İLHAN

    “İlâç sıkıntısı” itirafı
    Yeni Asya'dan Size

    Yayınlarımızı e-satış mağazamızdan takip ve temin edebilirsiniz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nobel, barış, hürriyet-1
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur yalnızca bir ‘okuma kitabı’ mıdır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Şüpheli şeylerden sakınmak
    Risale-i Nur'dan

    Dünya, ahiretin bekleme salonu
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mübarek beldelerin mânevî havasını teneffüs etmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.