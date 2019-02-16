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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

16 Şubat 2019, Cumartesi 23:38
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

36. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Skrtel'in orta sahadaki hatasıyla topu kapan Milosevic, topu arkadan bindiren Fofana'ya aktardı. Rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla savunmanın üzerine giden Fofana'nın, Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girerek arka direğe yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

43. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Slimani'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

45+1. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Dirar'ın sağdan etkili ortasına ön direkte şık bir dokunuş yapan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

İkinci yarı

67. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna altıpasın önünde iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'de kayıplar sürüyor

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'la sahasında 1-1 berabere kaldı ve küme düşme hattının bir basamak yukarısı olan 15. sıraya geriledi.

Puanını 24'e yükselten Fenerbahçe, küme düşme hattına gerilemekten averajla kurtuldu. Sarı-lacivertliler, aynı puandaki MKE Ankaragücü'nün averajla bir basamak üstünde 15. sırada yer aldı. Fenerbahçe ligde 21. haftayı 14. sırada tamamlamıştı.

Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Atiker Konyaspor ise puanını 34'e yükseltti.

Fenerbahçe'nin sevinci yarıda kaldı

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un 85. dakikada filelere gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası gol olarak değerlendirilmedi ve sarı-lacivertli ekibin sevinci yarıda kaldı.

Son dakikalarda Alper Potuk'un fileleri havalandırmasıyla, sarı-lacivertli takım ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı. VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi. 

AA

Etiketler: Fenerbahçe, Konyaspor, Kadıköy
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