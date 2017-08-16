Fenerbahçe Avrupa'da 219. sınavında

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Makedonya deplasmanında Vardar'la karşılaşacak Fenerbahçe, 43. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 219. maçına çıkacak.

Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna kalan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 273 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 322 gol gördü. Deplasmanda performansı yükseldi Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı. Fenerbahçe, son 7 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 27 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 9 kez de yenildi. Ön elemelerde başarılı Fenerbahçe, toplamda Avrupa'da 24 kez ön eleme maçına çıktı ve bunların 16'sında tur atlamayı başardı. İlk kez Makedon takımıyla Daha önce 33 farklı ülkeden takımla oynayan Fenerbahçe, 43 yıllık Avrupa macerasında ilk kez bir Makedonya takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent Üsküp'ün takımı Vardar, Makedonya Ligi'nde son 3 sezonda şampiyonluğa ulaştı. Teknik direktörü istifa etti Vardar Teknik Direktörü Goce Sedlovski, Fenerbahçe maçı öncesi görevinden istifa etti. Futbolculuk döneminde Türkiye'de Diyarbakırspor forması da giyen 43 yaşındaki teknik adam, 2015 yılında geldiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Vardar'daki görevini bıraktı. AA

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