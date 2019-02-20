Fenerbahçe Avrupa'da kritik ve zorlu deplasmanda

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında yarın Rusya'da Zenit'le karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası alanda 230. müsabakasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçları heyecanı Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 229 karşılaşmada 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 283 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü. "Kupa 2"de 115 maç Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 115 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 49 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, söz konusu 115 maçta rakip fileleri 153 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı. AA

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