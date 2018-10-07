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7 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasında golsüz beraberlik

07 Ekim 2018, Pazar 20:02
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

15. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan hareketlenen Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, meşin yuvarlağı Ayew'e aktardı. Ayew'in karşı karşıya müsait durumda vuruşunda kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı.

16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vuruşunda, top savunmada Reyes'e çarparak kale direğinin dibinden kornere gitti.

30. dakikada solda topla buluşan Slimani'nin şut açısını bulduktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Visca'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda Neustaedter'den seken top, penaltı noktasında Mossoro'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

43. dakikada Neustaedter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde Ayew topu Slimani'ye aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top, altıpasın solunda Eljif'in önünde kaldı. Makedon oyuncunun vuruşunda kaleci Harun Tekin topu ayaklarıyla kornere çeldi.

45+2. dakikada soldan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Eljif'e çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede çıkardı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

AA

Etiketler: fenerbahçe, başakşehir
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