Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor Avrupa sınavında

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarındaki 3. maçlara çıkacak. Fenerbahçe deplasmanda Anderlecht, Beşiktaş sahasında Genk ve Akhisarspor da İspanya'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek

Türk takımları Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki üçüncü maçlarını 25 Ekim Perşembe günü oynayacak. Türk takımları arasında sahaya çıkacak ilk ekip Fenerbahçe olacak. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek. Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Avrupa'da 225. randevuda Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü. Beşiktaş'ın konuğu Genk Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Genk ekibi ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg'u 3-1 yenen Beşiktaş, Malmö'ye ise deplasmanda 2-0 yenilmişti. Beşiktaş'ın Avrupa'da 213. maçı Belçika'nın Genk ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 213. mücadelesine yapacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 212 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 85 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 300 gol gördü. Akhisarspor'un zorlu sınavı Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda İspanya ekibi Sevilla ile karşılaşacak. Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta İskoç hakem Kevin Clancy düdük çalacak. Tarihinde Avrupa'daki üçüncü maçına çıkacak Akhisarspor, gruptaki ilk karşılaşmasında sahasında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu, ikinci müsabakada ise Belçika'da Standard Liege'e 2-1 yenildi. AA

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