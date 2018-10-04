Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor ikinci maçlarına çıkıyor.

UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını 19.55'de Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Beşiktaş ise I Grubu'nda İsveç ekibi Malmö'ye TSİ 22.00'de konuk olacak. Akhisarspor da J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak. Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle: 17.50 Astana (Kazakistan) - Rennes (Fransa) 19.55 Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan) 19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) 19.55 Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya) 19.55 Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya) 19.55 Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya) 19.55 Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka) 19.55 Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya) 19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere) 19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz) 19.55 Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan) 19.55 Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg) 22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya) 22.00 Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya) 22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya) 22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa) 22.00 Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika) 22.00 Malmö (İsveç) - Beşiktaş 22.00 Standard Liege (Belçika) - Akhisarspor 22.00 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya) 22.00 Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 22.00 Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan) 22.00 BATE Borisov (Belarus) - PAOK (Yunanistan) AA

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