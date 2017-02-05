Fenerbahçe çeyrek finalde

Beşiktaş'a Vodafone Arena'daki ilk yenilgisini Fenerbahçe yaşattı. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, rakibini 34 yıl sonra ilk kez kupada eleme başarısını gösterdi.

Fenerbahçe, 72'de Van Persie'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 42. dakikada Beşiktaş'ta Dusko Tosic kırmızı kart gördü oyundan atıldı. Sırp futbolcu, Van Persie ile tartıştı. Arkadaşları tarafından zor tutuldu. İlk yarı golsüz sona erdi. Hakemler taraftarın tepkisi nedeniyle soyunma odasına geç gidebildi. İki takımın futbolcuları da soyunma odasına giderken olay çıktı. 49'da Moussa Sow'un röveşatası direkten döndü. 72'de ise Fenerbahçe öne geçti. Sağdan hızlı gelen Lens'in içeriye bıraktığı topu Hollandalı yıldız Van Persie ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Şenol Güneş, zorlu maçta riske girmedi ve ligde görevlendirdiği ideal kadroyu sahaya sürdü. Kupadaki grup maçlarında Tolga Zengin veya Utku Yuvakuran'ı kullanan Güneş, derbi mücadelesinde kaleyi Fabricio Agosto Ramirez'e verdi. Savunma dörtlüsünü yine Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluşturan tecrübeli teknik adam, savunmanın önüne Atiba Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup'u koydu. Beşiktaş'ta orta saha Ricardo Quaresma, Anderson Talisca ve Ryan Babel'den oluşurken, forvette Cenk Tosun şans buldu. Siyah-beyazlı takımda henüz hazır olmayan ve çalışmalarını ABD'de sürdüren Demba Ba, sakatlıkları süren Caner Erkin, Ömer Şişmanoğlu, Kamerun Milli Takımı kadrosunda yer alan Vincent Aboubakar'un yanı sıra Ersan Adem Gülüm, Atınç Nukan, Luiz Rhodolfo ve Veli Kavlak kadroda bulunmadı. Bu arada Caner Erkin, maç seremonisi için koridorda bekleyen Fenerbahçeli oyuncuların yanına giderek eski takım takım arkadaşlarıyla tek tek görüştü.

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