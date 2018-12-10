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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Fenerbahçe'de gelen gideni arattı

10 Aralık 2018, Pazartesi 14:30
Sezona büyük ümitlerle giren Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında küme düşme hattında yer alarak beklentilerin çok uzağında kaldı.

Yönetim, teknik heyet ve kadro değişiklikleriyle 2018-2019 sezonuna büyük ümitlerle başlayan Fenerbahçe,  Süper Lig'in 15. haftasında küme düşme hattında yer alarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenilip kötü gidişatını sürdüren sarı-lacivertliler, küme düşme hattına gerileyerek beklentilerin çok uzağında kaldı. 

15 haftada, geçen sezonun kayıplarını geçti

Fenerbahçe, bu sezon 15 haftada kaybettiği puanlarla şimdiden geçen sezonun 34 maçlık periyoduna göre daha fazla puan yitirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonu 72 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 34 haftada toplam 30 puan yitirmişti.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ise 15 haftada 31 puan kaybetti.

Gelen gideni arattı

Fenerbahçe'de, bu sezon takıma dahil edilen futbolcular gidenleri arattı.

Futbolcu satışında özellikle Josef de Souza ile Giuliano Victor de Paula'dan toplam 22,5 milyon avro kazanan sarı-lacivertliler, yaptığı hamlelerden fayda alamadı.

Giden isimlerin yerine 11 futbolcu transferi yapan sarı-lacivertliler, gelir gider dengesinde kar yapmasına rağmen, saha içinde performans olarak geriye gitti.

Yeni transferler Yassine Benzia, İslam Slimani, Diego Reyes, Andre Ayew, Michael Frey, Jailson, Harun Tekin istenen performansları sergileyemedi. Yeni transferlerden genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'e ligde şans gelmezken, Barış Alıcı ise forma şansını iyi değerlendiremedi.

Bonservisi elinde olan ve düşük bir maliyete transfer edilen Tolga Ciğerci de sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi.

Ağır yenilgiler yaşadı

Fenerbahçe Futbol Takımı, bu sezon kısa bir sürede ağır yenilgilerle karşı karşıya kaldı.

Süper Lig'in ilk maçında galibiyet alan, ardından üst üste 3 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, sonraki süreçte istikrarsız periyottan bir türlü çıkamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Ligde 15 haftada tek galibiyeti bulunan son sıradaki Çaykur Rizespor, bu galibiyeti 7. haftada sarı-lacivertli takıma karşı 3-0'la elde etti.

Ligde 10. haftada Kadıköy'deki MKE Ankaragücü yenilgisinin (3-1) ardından teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman'la yola devam eden Fenerbahçe, son 5 haftalık periyotta tek galibiyet elde etti.

Süper Lig'de yaşadığı olumsuz sonuçlara rağmen sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor. Fenerbahçe, yer aldığı D Grubu'nda 6. ve son maçlar öncesi üst turu garantiledi.

Sarı-lacivertli takım, mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5. tur ilk maçında 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yenmişti.

AA

Etiketler: süper lig, fenerbahçe
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