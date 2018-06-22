Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlüğe Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu getirildi.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Phillip Cocu ile 3 yıllık sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, 2018-2019 futbol sezonundan itibaren 3 yıl boyunca sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak.

"Öne çıkan adayların başındaydı"

Cocu'nun takımın başına getirilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'nin uzun süredir araştırmalarda bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu’da öne çıkan özellikler heyecan verici, atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV’de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu’nun hem Fenerbahçe camiasına hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum."

PSV'den yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki Cocu'nun yanı sıra yardımcısı Chris van der Weerden'in de Fenerbahçe'ye gideceği kaydedildi.

Hollandalı eski milli futbolcu Phillip Cocu, teknik direktörlük yaptığı dönemde 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası kazanmıştı.

Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki mesaisine takımın toplanacağı 28 Haziran Perşembe günü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak.