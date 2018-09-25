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26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fenerbahçe'de tribünler Ersun Yanal'ı istiyor

25 Eylül 2018, Salı 21:00
İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar, 1-1 sona eren Beşiktaş derbisinin bitiminde eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahürat yaptı. Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik ederken sarı-lacivertli taraftarlar Phillip Cocu’ya tepkilerini gösterdi. İlk 6 haftada 11 puan yitirilen teknik direktör Cocu yönetimindeki performanstan memnun kalmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe’yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal’ın ismini maç sonu bağırdı. 

Güneş’in galibiyet hasreti devam etti      

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde ligde Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 21. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe’ye konuk olduğu 21 maçın 15’ini  kaybederken, 6 karşılaşmada da beraberlik aldı. Güneş yönetimindeki Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş, lig maçlarında Kadıköy’den galibiyetle ayrılma başarısı gösteremedi.

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Soldado Arabİstan’a transfer oluyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin eski milli futbolcusu Tümer Metin, BeIN Sports’ta yaptığı açıklamayla Fenerbahçe’de hafta içi bir ayrılık yaşanacağını ileri sürdü. BeIN Sports yorumcu olarak görev yapan Tümer Metin, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin öncesinde flaş bir iddiada bulundu. Tümer Metin, derbi karşılaşması öncesinde canlı yayında Roberto Soldado’nun yeni adresini duyurdu. Tümer Metin, “‘Söylemeyeyim dedim, ama Soldado önümüzdeki hafta içi gidiyor. Ben söyleyeyim. Teklif masanın üstünde” dedi. Tümer Metin, İspanyol oyuncunun Arabistan yarımadasında bir kulübe transfer olmak üzere olduğunu kaydetti.

Etiketler: ersun yanal
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