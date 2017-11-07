Fenerbahçe'den Aykut Kocaman hakkında açıklama

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilgili basında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kocaman'ın geçen hafta sonu Süper Lig'de oynanan Osmanlıspor maçından sonraki açıklamaları hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: "Maç sonucunun vermiş olduğu üzüntü ve duygu yoğunluğu nedeniyle teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, ulusal basın önünde birtakım ifadeler kullanmış, bu ifadelerden yola çıkarak birçok iddia ortaya atılmıştır. Gelinen noktada, Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı'nın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman'dır ve hocamız bugünkü idmanda takımımızın başındadır." Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kaybedilen puanlar, puan tablosundaki durum tabii ki hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek cinsten değildir. Ancak unutulmamalıdır ki henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Geçmişte örneklerine şahit olduğumuz gibi futbol takımımızın geriye düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupasını gururla kaldırmıştır. Bugün de hedefimiz şüphesiz şampiyonluktur. Kamuoyundan ve medyadan beklentimiz, dedikodu haberciliği ve manipülasyonu bir tarz edinmiş gazetecilikten ziyade, kulübümüzden yapılan açıklamalar baz alınarak gündem oluşturulmasıdır. Mevcut durumda futbol takımımız, Sivasspor karşılaşması için çalışmalarına teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde başlayacaktır." AA

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