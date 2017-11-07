"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman hakkında açıklama

07 Kasım 2017, Salı 17:45
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilgili basında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kocaman'ın geçen hafta sonu Süper Lig'de oynanan Osmanlıspor maçından sonraki açıklamaları hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Maç sonucunun vermiş olduğu üzüntü ve duygu yoğunluğu nedeniyle teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, ulusal basın önünde birtakım ifadeler kullanmış, bu ifadelerden yola çıkarak birçok iddia ortaya atılmıştır. Gelinen noktada, Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı'nın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman'dır ve hocamız bugünkü idmanda takımımızın başındadır."

Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaybedilen puanlar, puan tablosundaki durum tabii ki hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek cinsten değildir. Ancak unutulmamalıdır ki henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Geçmişte örneklerine şahit olduğumuz gibi futbol takımımızın geriye düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupasını gururla kaldırmıştır. Bugün de hedefimiz şüphesiz şampiyonluktur. Kamuoyundan ve medyadan beklentimiz, dedikodu haberciliği ve manipülasyonu bir tarz edinmiş gazetecilikten ziyade, kulübümüzden yapılan açıklamalar baz alınarak gündem oluşturulmasıdır. Mevcut durumda futbol takımımız, Sivasspor karşılaşması için çalışmalarına teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde başlayacaktır."

AA

Etiketler: fenerbahçe, aykut kocaman
Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    253. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mazluma kimliği sorulmaz

    Kritik tarih 27 kasım

    Hukuksuzluğu yapanın nerede durduğuna bakılmaksızın mücadele edilmeli

    Bakan Yılmaz: 2 bin 274 kurum kapatılmıştır

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

    Kudüs uleması: Felaket olur

    "Bakan itiraf etti"

    Alkış toplayan örnek bir hareket...

    ''At, eşek, bufalo eti gönderilmeyeceği ne malum?''

    Yeni sistem haksızlık

    "Kuzey Kore'ye karşı güç kullanmayı ummuyorum"

    Kritik dava devam ediyor: 'Ömer Halisdemir yaralıyken iki kurşunla şehit edildi'

    Barzani: ABD'nin ses çıkarmamasına şok olduk

    Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt'tan önemli uyarılar

    Bahçeli: PKK'nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi vardır?

    Yine yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var!

    12 ilde muvazzaf astsubaylara operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Afganistan'da televizyon kanalına saldırı

    Suudi Arabistan'daki gözaltı dalgası hakkında Trump'tan açıklama

    21 saat sonra sona erdi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Saadeddin Abinin üç vasiyeti
    Genel

    Kritik tarih 27 kasım
    Genel

    Mazluma kimliği sorulmaz
    Osman YETİM

    Mağdurların sesi olmak
    Genel

    Eksi 7’nci katta 7 saat
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Merve Kavakçı, Leyla Şahin ve diğerleri...
    Genel

    Hukuksuzluğu yapanın nerede durduğuna bakılmaksızın mücadele edilmeli
    Mustafa ORAL

    Dünyayı yâr seçen yaralanır
    Süleyman KÖSMENE

    Gelin, “sanki gittim” diyelim!
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”de yanlış teşhis…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.