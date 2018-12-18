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18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Fenerbahçe'den bir 'kötü' rekor daha

18 Aralık 2018, Salı 12:52
Süper Lig'de kendi tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 16. haftada 17. sırada bulunan Fenerbahçe, ilk yarılar itibarıyla ilk defa 5 galibiyetin altında kaldı.

Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de, olumsuz istatistiklerde ilkler devam ediyor.

Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-0 öne geçtiği maçta, son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, ilk yarılar itibarıyla en az galibiyet aldığı sezonu yaşamayı garantiledi.

Süper Lig'de geride kalan 16 maçta sadece Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'u yenebilen sarı-lacivertliler 3 galibiyette kaldı.

Ligde ilk yarının bitmesine 1 maç kalmasına rağmen Fenerbahçe, 61 yıllık lig tarihinde devre sonuna en az galibiyetle girdiği sezonunu yaşayacak.

Puan cetvelinde 17. sırada bulunan Fenerbahçe, bu sezon en kötü başlangıç, ilk yarıda en az puan alma gibi olumsuz istatistiklerle de taraftarını üzmüştü.

15 takımlı sezonların bile gerisinde kaldı

Fenerbahçe, 15 takımlı oynanan Süper Lig sezonlarında bile hiç bu kadar az galibiyetle devreye girmemişti.

Sarı-lacivertlilerin daha önceki en kötü istatistiği 15 takımla oynanan 1976-1977 ve 1990-1991 sezonlarında olmuştu.

Fenerbahçe, söz konusu sezonlarda 14 haftalık ilk yarı periyotunda 5'er galibiyet almıştı.

Sarı-lacivertliler, ilk 16 hafta dikkate alındığında da en kötü galibiyet sayısına bu sezon ulaştı.

Ersun Yanal da ilk maçta çare olamadı

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Ersun Yanal da ilk maçında kötü gidişatı durduramadı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük destek verdiği Yanal, iki gün antrenmanla takımını Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına çıkardı.

İlk yarıda oynanan futbol ve soyunma odasına 2-0'la girilmesi taraftarı mutlu ederken, ikinci yarı Kadıköy'de işler tersine döndü.

Sahadan 90+2. dakikada yediği golle 2-2'yle ayrılan sarı-lacivertlilerde, Ersun Yanal dönemi de puan kaybıyla başlamış oldu.

AA

Etiketler: fenerbahçe
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