Fenerbahçe'den Çarşı'ya suç duyurusu

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın, teknik direktör Aykut Kocaman'a hakaret içeren paylaşımıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. ​Çarşı'nın Twitter hesabından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın fotoğrafıyla birlikte, hakaret içeren bir paylaşım yapılmıştı. Beşiktaş, pazar günü oynanan derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti.

Okunma Sayısı: 446

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.