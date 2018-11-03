Fenerbahçe'den çok önemli bir 1 puan... Derbide öne çıkanlar...

Süper Lig'de 2-0 öne geçtiği derbi maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılı 31. dakikada Ryon Donk ve 49. dakikada Martin Linnes'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında istediği futbolu sergileyemeyen Galatasaray, 66. dakikada Valbuena (penaltıdan) ve 72. dakikada Jailson'un attığı gollere engel olamayarak taraftarı önünde bir puana razı oldu.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 20'e çıkarırken, Fenerbahçe ise puanını 10 yaptı.

Fenerbahçe karşısında yine kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile üst üste oynadığı 8. maçtan da galip gelemedi.

Rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, sonraki 8 karşılaşmanın 5'inde berabere kaldı, 3'ünü kaybetti.

Sahasında yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı

Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki beraberlikle sahasındaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 25 lig maçının 22'sini kazanırken, 3'ünden ise beraberlikle ayrıldı.

Son 4 maçını kazanamadı

Galatasaray, son 4 resmi karşılaşmasında galip gelmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Bursaspor, Fenerbahçe ve Schalke 04 ile berabere kalırken, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu.

Ligde 7 maç aradan sonra ilk yarıda gol attı

Galatasaray, Süper Lig'de 7 maç aradan sonra ilk yarıda gol attı.

Ligde 3. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 6-1 yendiği müsabakanın ilk yarısında bir gol bulan sarı-kırmızılı takım, sonraki 7 karşılaşmanın ilk 45 dakikalarında skor üretmeyi başaramamıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ilk yarıyı 1-0 önde kapatarak bu kötü serisine son verdi.

Donk'un bu sezonki ikinci golü

Fenerbahçe karşısında 31. dakikada Galatasaray'ın ilk golünü atan Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.

Teknik direktör Fatih Terim'in ligin 8. haftasında Antalyaspor ile yapılan maçın 85. dakikasında oyuna alarak forvette görevlendirdiği Hollandalı futbolcu, 87. dakikada topu filelere göndererek takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.

Linnes'in ligdeki ilk golü

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü sezonunu geçiren Norveçli futbolcu, 49. dakikada meşin yuvarlağı sarı-lacivertli filelere göndererek Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan Linnes, 2015-2016 sezonunda Galatasaray'a gelmeden önce formasını giydiği Molde'nin İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta bir gol kaydetmişti.

Saha kenarında gerginlik

Karşılaşmanın 36. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Badou Ndiaye ile Fenerbahçe yedek kulübesinde bulunan Roberto Soldado arasında gerginlik yaşandı. İki takımın kulübelerinde bulunan diğer isimler de katıldığı gerginliği, Fatih Terim yatıştırdı.

Aynı dakikada Fenerbahçe lehine verilen taç atışı sonrası yedek kulübesinden çıkan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile sarı-lacivertli oyuncu Hasan Ali Kaldırım arasında tartışma çıktı. Terim ve hakemlerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.

Fenerbahçe geri dönmeyi başardı

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, Ryan Donk'un 31. dakikada attığı golle 1-0 geride kapattı. Maçın 49. dakikasında Martin Linnes'le 2-0 öne geçen Galatasaray karşısında Fenerbahçe, 66. dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena ve 72. dakikada Jailson'la goller bularak durumu 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe net pozisyonlara girmesine rağmen galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

2002-2003'ten sonra en kötüsü

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini devam ettirdi.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 maçta 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki galibiyet hasretini Galatasaray derbisinde de sürdürdü.

Fenerbahçeli taraftarlar, vefat haberiyle tribünden ayrıldı

Fenerbahçeli taraftarlar, maçı izlemeye gelen ancak vefat eden taraftarın haberinin duyulmasıyla tribünü terk etti.

Maç öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener'in haberini duyan sarı-lacivertli taraftarlar, ikinci yarıyı izlemedi.

27 yıl sonra penaltı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında deplasmanda 27 yıl sonra penaltı kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu maç öncesi rakibi karşısında deplasmandaki son penaltısını 4 Mayıs 1991'de Ali Sami Yen Stadı'nda 4-1 kayettiği maçta elde etmişti.

Fenerbahçe, 27 yıl sonra Galatasaray deplasmanında kazandığı penaltıyı Valbuena'yla gole çevirdi.

Öte yandan Fenerbahçe, penaltı atışını VAR sistemi sayesinde kazandı.

Valbuena 6 ay sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, 6 ayı aşkın süre sonra golle tanıştı.

Maçın 66. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Fransız futbolcusu, derbi öncesi son golünü Süper Lig'de 28 Nisan'da Kasımpaşa'ya atmıştı.

Valbuena, Jailson'un da attığı golün pasını vererek 1 puanda başrol oynadı.

Jailson siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Sarı-lacivertlilere bu sezon transfer olan ve 10 resmi maça çıkan Jailson, ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı ve takımına 1 puan kazandırdı.