Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal'la görüşmelere başlandığına dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasından: "Kulübümüzün, Futbol A Takımı teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında çıkan, kulübümüzün, Futbol A Takımı teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi. AA

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