Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal'la görüşmelere başlandığına dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasından:
"Kulübümüzün, Futbol A Takımı teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında çıkan, kulübümüzün, Futbol A Takımı teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
AA