Fenerbahçe'den Koeman açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Comolli, teknik sorumlu Koeman ile yola devam etmek istediklerini bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli, FB TV'de yayımlanan bir programda yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın gidişatından memnun olduklarını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonunun kurallarını çok iyi bildiklerini vurgulayan Fransız futbol adamı, "Kuralların aksinde hareket etmemiz mümkün olmaz. Trabzonspor maçından önce kurallar çerçevesinde muhakkak kararımızı vereceğiz. Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu söyledik. O bizim nasıl hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü çok iyi biliyor. Onun performansı ve yaklaşımı çok pozitifti. Bizim devam etmesini istediğimiz isim Erwin Koeman." ifadelerini kullandı.

Damien Comolli, Fenerbahçe'nin 2'si lig, 1'i ise UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere oynadığı son 3 karşılaşmadan memnun olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu son 3 maçı değerlendirdiğimizde aslında önemli olan takımda devamlılık ve tutarlılık görebilmemiz oldu. Çünkü bugüne kadar daha önce bazı maçlarda iyi performanslar sergilemiştik ama bunun devamlılığı yoktu. Son 3 maçta önemli olan devamlılık ve tutarlılıktı. Son dönemde takım içinde farklı bir atmosfer gördük. Oyuncuların maçlara yaklaşımı, taktiksel disiplini, inançları, birbirlerine olan güvenleri gerçekten çok farklı bir seviyedeydi. Sanırım bu saydığım faktörler son maçlarda etkili oldu."

"Valbuena, belirleyici ve skoru değiştirebilecek bir oyuncu"

Fenerbahçe'nin sportif direktörü, Fransız futbolcuları Mathieu Valbuena'nın son maçlardaki performansının inanılmaz olduğunu dile getirdi.

Erwin Koeman'ın defansif anlamda Valbuena'dan bazı şeyler istediğini ve Fransız oyuncunun bunu çok iyi yaptığını vurgulayan Comolli, "Valbuena ile ilgili söyleyebileceğim tek kelime, kesinlikle inanılmazdı. Gerçekten kendisinin son maçlardaki etkisi, taktik disiplini inanılmazdı. Kendisi belirleyici, skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Onu böyle görmek mutluluk verici." değerlendirmesinde bulundu.

Kadro dışı bırakılan oyuncuların durumunda bir değişiklik olmadığını aktaran Comolli, Ozan Tufan'a ise ayrı bir parantez açarak, "Ozan'la önümüzdeki hafta konuşacağım. Oynamak istiyor ve çok yetenekli bir futbolcu. Fiziksel ve teknik olarak çok iyi. Kariyeri kendi ellerinde. Nereye varmak istediğine kendisi karar verecek. Ben ona yardım edebileceğimi söyledim ama o da kendisine yardım etmek istemeli." şeklinde görüş belirtti.

Comolli, transfer pazarını sıkı bir şekilde takip ettiklerine de değinerek, ara transfer döneminin yatırım yapmak için doğru zaman olmadığını kaydetti.