"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Fenerbahçe'den taraftarlarına ''derbi'' uyarısı

23 Şubat 2018, Cuma 16:00
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü konuk olacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili taraftarlarına uyarılarda bulundu.

İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararları paylaşan Sarı-lacivertli kulüp, taraftarlarından kurallara uyması konusunda hassasiyet beklediğini ifade etti.

Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan derbi öncesi Fenerbahçe'nin paylaşımı şöyle;

"Müsabakada 1200 özel güvenlik personeli ile 1630 Çevik Kuvvet ve 1100 Kadro personeli olmak üzere 3930 Güvenlik görevlisi görev yapacaktır. Misafir seyirci bilet satışları Fenerbahçe Spor Kulübü organizasyonunda yapılacaktır.

Müsabaka günü taraftarlarımıza, Vodafone Park Stadyumu'nda tek geçişlik pass kart dağıtımı kesinlikle yapılmayacaktır. Taraftarlarımızın, daimi ve tek geçişlik kartlarını, stadımızın yanında bulunan Passolig gişelerinden temin etmeleri gerekmektedir. (Kenan Evren Lisesi bahçesi ve Şefik Bey Sokakta kurulacak olan gişeler) 

Saat 13:00 itibariyle Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkiinden Yoğurtçu Parkı'na kadar araç trafiğine kapatılacak ve güvenlik noktaları kurulacaktır.

Taraftarlarımız, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri, başka bir Passolig kartına transfer edemeyecek, Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacaktır.

Bilet satışı yapılan misafir takım seyircileri saat 14.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde hazır olacak, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından organize edilen otobüslerle toplu olarak en geç 15.00'da hareket ederek Vodafone Park Stadyumu'na intikalleri sağlanacaktır. 

Taraftarlarımız için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını derhal tespit edecek ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Otobüslerde oluşabilecek hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır.

Konuyla ilgili Vodafone Park Stadyumu'nda takımımızı destekleyecek olan taraftarlarımızdan hassasiyet bekliyor, Fenerbahçe taraftarına yakışır bir tutum sergilemelerini ve takımımızı maçın hiçbir anında yalnız bırakmamalarını rica ediyoruz."

DHA

Etiketler: fenerbahçe
Okunma Sayısı: 339
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.