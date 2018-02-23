Fenerbahçe, derbileri kaybetmiyor

Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, 2015 yılından bu yana derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Son yenilgi Beşiktaş'a Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı. Sadece 3 gol yedi Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu. Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi. Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi. Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi. Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle: 29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 3 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0 5 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 7 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 23 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 AA

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