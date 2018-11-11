Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi.

Fenerbahçe: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Isla, Eljif Elmas, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Maniatis (Dk. 35 Villafanez), Efecan Karaca, Junior Fernandes, Djalma Campos, Cisse Goller: Dk. 19 Ayew, Dk. 31 Frey (Fenerbahçe) Sarı kart: Dk. 17 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor) İlk yarı 19. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan aldığı topla rakiplerini geçen Valbuena, topu atağa katılan Isla'ya aktardı. Isla'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ayew'in içeri çektikten sonra yaptığı vuruşta yerden de seken top ağlara gitti: 1-0. 24. dakikada Valbuena'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Eljif Elmas, ceza sahası içine girdikten sonra topu müsait durumda bulunan Frey'e yerden çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şık vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 31. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan Valbuena'nın kullandığı serbest atışta, penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 39. dakikada Valbuena'nın ceza yayının solundan arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarı 62. dakikada Villafanez'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan'ın vuruşunda, kaleci Harun topu kornere tokatladı. 77. dakikada sağdan topla hareketlenen Baiano'nun etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kornere çeldi. 80. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Benzia'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı yerden altıpasa çıkardı. Müsait durumda bulunan Ayew'den önce Merih Demiral kayarak araya girdi ve mutlak bir gol pozisyonunu önledi. Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı. AA

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