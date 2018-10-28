Fenerbahçe evinde farklı kaybetti: Tribünlerde Cocu istifa sesleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kaybetti.

İlk yarı Maçın 11. dakikasında Isla'nın sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Slimani'nin müsait durumda kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı. 14. dakikada Kenan Özer'in sağdan ortasına altıpas önünde müsait durumda bulunan El Kabir gelişine vurmak istedi. Oyuncu, ıskaladığı topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti. 29. dakikada Jailson'dan ceza yayı önünde topu kapan El Kabir'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı. 30. dakikada Benzia'nın şık pasıyla hareketlenen Jailson'un kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, top üstten auta gitti. 33. dakikada Pinto'nun ortasına altıpasın sağında iyi yükselen El Kabir'in kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kontrol etti. 35. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hücum yönünün sağından Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Harun boşa çıktı. Altı pasın solunda Kubilay Kanatsızkuş'un kafayla indirdiği topu Faty boş kaleye gönderdi: 0-1. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarı Fenerbahçe-Ankaragücü maçının 70. dakikasında tribünler Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’yu istifaya davet etti. 71. dakikada verilen penaltı kararı sonrası hakeme itirazlarda bulunan Fenerbahçeli Slimani kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 74.dakikada konuk ekip Erdem Özgenç'in penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. Ankaragücü, 77. dakikada El Kabir'in golüyle farkı 3'e çıkardı. 89. dakikada Frey'in ortasında savunmada Erdem'e çarpan top ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu. Maçta başka gol olmadı ve Ankaragücü sahadan 3-1 galip ayrıldı. İsmail Kartal'a destek Fenerbahçe taraftarı, MKE Ankaragücü oyuncularını oynadığı iyi futboldan dolayı alkışlarken, eski teknik direktörleri İsmail Kartal'a da büyük destek gösterdi. İsmail Kartal da taraftara teşekkürlerini iletti. Fenerbahçe'de kötü gidiş devam ediyor Süper Lig'de üst üste 4. maçını da kazanamayan Fenerbahçe, 9 puanda kaldı. Çaykur Rizespor'un yarın Beşiktaş'tan puan alması durumunda Fenerbahçe, küme düşme hattı olan 16. sıraya gerileyecek. Fenerbahçe, Süper Lig'de Kadıköy'deki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Ligin ilk haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, ardından çıktığı 4 iç saha maçında da galibiyet elde edemedi. Ülker Stadı'nda son 4 karşılaşmasında Fenerbahçe, Kayserispor ile MKE Ankaragücü'ne yenilip, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı. Slimani derbide yok Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu İslam Slimani, gördüğü kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Hakem Hüseyin Göçek'in VAR sistemiyle MKE Ankaragücü lehine verdiği penaltı kararına sinirlenen Slimani, yoğun itirazlarda bulundu. Göçek'ten sarı kart gören Slimani, itirazlarını sürdürünce 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha dışında kaldı. Fenerbahçe taraftarından büyük tepki Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakada takımlarına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin aldığı kötü sonuçlara rağmen tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Maçın ikinci yarısında MKE Ankaragücü takımını alkışlayan taraftarlar, kendi oyuncularını ise protesto etti. Fenerbahçeli futbolcular aleyhine tezahüratlar yapan taraftarlar, MKE Ankaragücü'nün her pas yapmasına da "oley" çekerek destek verdi. Haber Merkezi

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