Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri 12 Mart Pazartesi günü satışa çıkacak.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 12 Mart Pazartesi günü satışa sunulacak biletlerde önceliğin yüksek divan kurulu ve kongre üyeleriyle temsilci üyelerde olacağı belirtildi. Açıklamada, biletlerin, Fenerbahçe Kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri için 13 Mart Salı günü öncelikli satılacağı, 14 Mart Çarşamba günü ise genel satışın başlayacağı belirtildi. Passolig üzerinden satılacak biletlerin fiyatlarının 87 ila 430 lira olduğu, bir kişinin sadece bir bilet hakkının bulunduğu aktarıldı. DHA

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