Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi. Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 65. dakikasında Giuliano'nun penaltıdan attığı golle öne geçen sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki galibiyet sayısını 8'e, puanını da 29'a çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, maç fazlası ve gol averajıyla 2. Galatasaray'ın önüne geçti. Fenerbahçe'yi Giuliano sırtlıyor Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 6 golün 4'ünü Brezilyalı Giuliano Victor de Paulo kaydetti. Ligin 13. haftasında 1-0 kazanılan Antalyaspor maçındaki tek gole imza atan Giuliano, 14. haftada 4-2 galip geldikleri Kasımpaşa mücadelesinde de 2 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu, Bursaspor maçını da boş geçmedi ve son 3 lig maçında 4. golünü attı. Süper Lig'deki son 5 maçta 5 kez fileleri havalandıran Giuliano, bu sezonki gol sayısını da 8'e çıkardı. Bu sezonki 5. penaltı Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı 15 maçta 5 kez penaltı kullandı. Sarı-lacivertli ekip, kullandığı penaltı atışlarında 3 kez Giuliano, birer kez ise Valbuena ve Janssen ile golü buldu. İlk yarı 6. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Batalla'nın ara pasında Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kembo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı. 16. dakikada gelişen konuk takım atağında, Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önünde bekleyen Şener Özbayraklı'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Harun Tekin topa tek hamlede sahip oldu. 18. dakikada Dirar'ın kafa pasında topla buluşan Janssen'in Bursaspor ceza sahası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı. İkinci yarı 56. dakikada Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Soldado kullandı. Bu oyuncunun barajdan seken topa yeniden vuruşunda, kaleci Harun Tekin iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu. 63. dakikada konuk takımın ceza sahası dışından sağ köşeden kazandığı serbest vuruşu İsmail Köybaşı kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı çeldi. 64. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Soldado, ceza sahasında Ekong'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada penaltıyı kullanan Giuliano, topu filelere gönderdi: 0-1 69. dakikada Delarge'ın pasıyla Fenerbahçe ceza sahası önünde topla buluşan Kembo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 80. dakikada Batalla'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında Ekong'un kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti. 81. dakikada konuk takım atağında, Giuliano'nun pasında topla buluşan Soldado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 88. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında, Delarge'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan Demirel, topu tokatlayarak kornere çeldi. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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