"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

08 Aralık 2017, Cuma 21:50
Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi. Fenerbahçe, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 65. dakikasında Giuliano'nun penaltıdan attığı golle öne geçen sarı-lacivertli ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki galibiyet sayısını 8'e, puanını da 29'a çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, maç fazlası ve gol averajıyla 2. Galatasaray'ın önüne geçti. 

Fenerbahçe'yi Giuliano sırtlıyor

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 6 golün 4'ünü Brezilyalı Giuliano Victor de Paulo kaydetti.

Ligin 13. haftasında 1-0 kazanılan Antalyaspor maçındaki tek gole imza atan Giuliano, 14. haftada 4-2 galip geldikleri Kasımpaşa mücadelesinde de 2 kez fileleri havalandırdı.

Brezilyalı futbolcu, Bursaspor maçını da boş geçmedi ve son 3 lig maçında 4. golünü attı.

Süper Lig'deki son 5 maçta 5 kez fileleri havalandıran Giuliano, bu sezonki gol sayısını da 8'e çıkardı.

Bu sezonki 5. penaltı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı 15 maçta 5 kez penaltı kullandı.

Sarı-lacivertli ekip, kullandığı penaltı atışlarında 3 kez Giuliano, birer kez ise Valbuena ve Janssen ile golü buldu.

İlk yarı

6. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Batalla'nın ara pasında Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kembo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

16. dakikada gelişen konuk takım atağında, Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önünde bekleyen Şener Özbayraklı'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Harun Tekin topa tek hamlede sahip oldu.

18. dakikada Dirar'ın kafa pasında topla buluşan Janssen'in Bursaspor ceza sahası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

İkinci yarı

56. dakikada Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Soldado kullandı. Bu oyuncunun barajdan seken topa yeniden vuruşunda, kaleci Harun Tekin iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu. 

63. dakikada konuk takımın ceza sahası dışından sağ köşeden kazandığı serbest vuruşu İsmail Köybaşı kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı çeldi.

64. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Soldado, ceza sahasında Ekong'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada penaltıyı kullanan Giuliano, topu filelere gönderdi: 0-1 

69. dakikada Delarge'ın pasıyla Fenerbahçe ceza sahası önünde topla buluşan Kembo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 

80. dakikada Batalla'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasında Ekong'un kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti. 

81. dakikada konuk takım atağında, Giuliano'nun pasında topla buluşan Soldado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 

88. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında, Delarge'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan Demirel, topu tokatlayarak kornere çeldi. 

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

AA

Etiketler: fenerbahçe, bursaspor
Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    284. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam, barıştır

    Kudüs, İttihad-ı İslam'a vesile olsun

    ABD ile barış görüşmeleri Filistin tarafından askıya alındı

    Zaman gazetesi davasında ara karar

    Orta Doğu’da satranç oyunu

    Kutuplaşmak istemiyoruz

    “5 milyar dolarlık bir ceza olabilir”

    Trump yine tahrik etti

    Kuzey Kore: Nükleer savaş kaçınılmaz

    Putin'in Türkiye ziyareti hakkında Kremlin'den açıklama

    İlgezdi görevden uzaklaştırıldı

    Sarraf Davası’nda skandal

    Asgari ücret dolar karşısında eridi

    Bakanlıkların telefon harcaması 79 milyon 186 bin lira

    Vize serbestisi için 7 kriter

    "Üç mescit için ibadet maksadıyla yolculuğa çıkılabilir...''

    Cuma Hutbesi'nde 'Kudüs' vurgusu...

    AB yetklisi Christos Stylianides: Bizim Türkiye'ye, Türkiye'nin bize ihtiyacı var

    "Şu anda İslam dünyasının bir numaralı meselesi olmalıdır''

    Mescid-i Aksa'da göstericilere ''gerçek mermi'' ve göz yaşartıcı gazla müdahale

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tokat yemeye başladılar bile
    Ahmet BATTAL

    Hukuk devleti
    Mehmet ÇETİN

    Pazar kahvaltısındaki şefkat tokadım
    M. Ali KAYA

    Vadedilen topraklar ve Yahudiler
    Cahit ÖZPINAR

    Ağır hayat şartları
    Süleyman KÖSMENE

    Anglikan Kilisesi’nin sorularına cevaplar
    Cevher İLHAN

    Ege Adaları işgali gündeme getirilmedi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hâkim, az mütehassis, sağırca, metin bir şûrâ olmalı” ne demektir? - 2
    Genel

    İslam, barıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.