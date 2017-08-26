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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında moral arıyor

26 Ağustos 2017, Cumartesi 13:44
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor.

Süper Lig'in ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek milli takım arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Jose Fernandao ve Alper Potuk'un yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.

Oynadığı son 14 resmi maçta da gol yiyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında bu kötü istatistiğini de sonlandırmak için mücadele edecek.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında yarın Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 89. randevuda

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 89. kez karşı karşıya gelecek.

Lig tarihinde bugüne dek 88 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 44, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 153 gole, Gençlerbirliği 91 golle karşılık verdi.

Geçen sezonki müsabakaları Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0, Ankara'da da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe son 33 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 33 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 24'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.

Ankara'daki maçlar 

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 14, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti.

Ankara'da Gençlerbirliği'nin 53 golüne, Fenerbahçe 51 golle yanıt verdi.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

AA

Etiketler: fenerbahçe, süper lig, gençlerbirliği
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