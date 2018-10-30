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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Fenerbahçe, haftayı 15. sırada bitirdi: Süper Lig'de son durum?

30 Ekim 2018, Salı 00:15
Ligde 10. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı. Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir, liderliğe yükseldi. Sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Fenerbahçe, haftayı 15. sırada bitirdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor da evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir puanını 21 yaparak liderliğe yükseldi. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek averajla 3. sıraya geriledi.

Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa puanını 19'a çıkardı ve averajla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti.

Sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen ve Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftayı 9 puanla 15. sırada bitirdi.

Haftanın sonuçları

Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 1-1

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 1-3

Akhisarspor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 4-1

Puan durumu

Ligde 10. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

11. hafta programı

Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

2 Kasım Cuma:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Akhisar)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

AA

Etiketler: süper lig, puan durumu
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