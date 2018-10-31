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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fenerbahçe hoca arıyor

31 Ekim 2018, Çarşamba 01:09
Hollandalı teknik adam Phillip Cocu‘nun gönderilmesinden sonra Fenerbahçe’de yeni teknik adam konusunda birçok aday var. Ancak başkan Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda ince eleyip sık dokumak istiyor. HABERTÜRK SPOR’A GÖRE Yönetimin üzerinde durduğu yerli ve yabancı hocalar arasında şu isimler öne çıktı.

Aykut Kocaman

Sezon başında gönderiliş şekli çok konuşuldu. Yardımcılarının takımı sabote ettikleri iddiasıyla kovulması da büyük ses getirdi. Ancak Ali Koç, Aykut Kocaman’la ilgili hiçbir ithamda bulunmadı. Buna rağmen Kocaman’ın yardımcılarına yapılan muamele nedeniyle kırgın olduğu kaydedildi.

MİRCEA LUCESCU

Süper Ligi de futbolcuları da yakından tanıyor. Sezon sonuna kadar milli takımla birlikte Fenerbahçe’yi de çalıştırması, yeni bir formül olarak görünüyor. Lucescu’nun bu teklife olumlu yanaşması muhtemel. Ancak TFF’nin bu duruma sıcak bakmayacağı iddia ediliyor.

Roberto Carlos

Fenerbahçe’nin başına geçmeyi fazlasıyla istiyor. Semih Özsoy, daha önce kendisiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kişisel fikrim, Roberto Carlos çok iyi bir insan ve futbolcuydu ancak antrenörlük seviyesi Fenerbahçe için yeterli değil” demişti.

TAYFUN KORKUT

Yöneticilerin bir bölümü, en azından sezonu Tayfun Korkut’la kapatıp, yeni sezon öncesi yapılanmaya devam etme taraftarı. Fenerbahçe’yi yakından tanıması, Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilmesi sayesinde iletişim sorunu yaşamayacak olması, Korkut’u ön plana çıkartıyor.

Laurent Blanc

Hızlı karar verip hata yapmaktan çekinen sarı-lacivertlilerin yabancı hoca için favorisi Laurent Blanc. 2016’da PSG’den ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte çalışmayan 52 yaşındaki teknik adamın ön plana çıkmasının en büyük nedeni sportif direktör Damien Comolli olan yakın ilişkisi.

 

 

Etiketler: fenerbahçe, teknik direktör
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