Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Rus takımı Zenit'in Portekizli futbolcusu Luis Neto, İstanbul'a geldi.

Yeşilköy Havalimanı'na gelen Neto'yu burada sarı-lacivertli kulübün yetkilileri ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

Sağlık kontrolünden geçecek 29 yaşındaki Portekizli stoperle, transfer görüşmelerine İstanbul'da devam edilecek.

Neto, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Daha önce görüşmeler sürüyordu, sonunda gelme fırsatını yakaladım. Artık kulübü ve şehri daha yakından tanıyabileceğim. Giuliano ile Rusya'dan tanışıyordum. Bruno ve Raul Meireles ile de tanışıklığımız vardı, güzel şeyler duydum. Umarım güzel bir macera olur ve burada maceram mutlu bir şekilde başlar." ifadelerini kullandı.

Luis Neto, sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli futbolcu Luis Neto, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümünde muayene edilen Portekizli futbolcunun, kan değerlerine de bakıldı.

Luis Neto, kontrollerde çeşitli testlere de tabi tutuldu.

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı