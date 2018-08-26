Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'nın Frankfurt'tan seferiyle Yeşilköy Havalimanı'na gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu, sarı-lacivertli yetkililer karşıladı. Fabian, daha sonra özel bir araçla havalimanından ayrıldı. Futbola, Meksika Ligi takımlarından Guadalajara'da başlayan Marco Fabian, ardından Chivas, Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt formalarını giydi. Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Frankfurt'ta 2015-2016 sezonundan bu yana ter döken Meksikalı futbolcu, takımına 49 maçta 8 gollük katkı verdi. Meksika Milli Takımı formasını da giyen orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. AA

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