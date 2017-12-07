"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Fenerbahçe ile Bursaspor 97. kez karşı karşıya gelecek

07 Aralık 2017, Perşembe 10:53
Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 97. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 96 maçtan 48'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 3 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin ligde attığı 148 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Bursaspor 1-0 kazanarak, rakibi karşısında Süper Lig'deki 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İkinci devre Bursa'da yapılan müsabaka ise 1-1 bitti.

Bursa'daki maçlar 

Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın yapılacağı Bursa'da daha önce 47 kez karşılaştı.

Son 3 randevunun eşitlikle bittiği Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 16 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe deplasmanda 52 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.

Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.

Bursaspor evinde 8 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 8 maçta galip gelemedi.

Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 8 randevudan 5'inde berabere kaldı, 3'ünü yitirdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

AA

Etiketler: bursaspor, fenerbahçe
Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev kararı

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''

    ''Sen ne yapmak istiyorsun?''

    Yargı personeline operasyon

    ''Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır''

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı

    Gruptan yenilgisiz çıkan ilk Türk takımı oldu

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

    Kudüs için kitlesel eylem çağrısı

    Çavuşoğlu: Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

    Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

    Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

    ByLock’tan en az 10 bin kişi mağdur

    Hem siyasi hem ekonomik stres arttı

    AKP ve MHP, yüzde 50+1’i bulamıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor
    Genel

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı
    Faruk ÇAKIR

    Kudüs, Kudüs, Kudüs!
    Genel

    Kudüs hepimizindir
    Genel

    Yargı personeline operasyon
    Caner KUTLU

    İlim, sanat ve felsefenin gayesi marifetullahtır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.