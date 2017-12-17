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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında 19. randevu

17 Aralık 2017, Pazar 10:37
Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de yarın 19. kez karşılaşacak. İstanbul'daki 9 maçta Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-1 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'la sahasında karşılaşacak.

Süper Lig'de 8 haftadır kaybetmeyen, son 4 lig maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 29 puanla 3. sırada yer girdi.

Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 6 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic'le hafta için yollarını ayıran Kardemir Karabükspor ise zor günler geçiriyor. Son 7 lig maçını kaybeden Karabük temsilcisi, 8 puanla son sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 19. randevu

Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de yarın 19. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde geride kalan 18 maçtan 13'ünü Fenerbahçe, 4'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin 39 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, İstanbul'da 5-0, Karabük'te de 1-0'lık skorlarla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 9 lig maçında Fenerbahçe 8, Kardemir Karabükspor bir galibiyet aldı.

Fenerbahçe, İstanbul'da rakibine 26 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Farklı skorlu galibiyetler

Taraflar arasında geride kalan 18 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 5-0'lık sonuçla elde etti.

Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy'deki maçı 3-1 kazandı.

AA

Etiketler: fenerbahçe, karabükspor
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