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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fenerbahçe İzmir'den de eli boş döndü

25 Ağustos 2018, Cumartesi 23:41
Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

İlk yarı

Karşılaşmanın 2. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Skrtel'in kafayla verdiği pasla topla buluşan Mehmet Topal'ın vuruşunda, kaleci Beto topu kontrol etti.

6. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kaleci Volkan'a göndermek istediği topu kapan Halil Akbunar'ın, Volkan'ın kalesinde olmadığı pozisyonda sağ kanattan yaptığı ortada Skrtel meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Traore'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

30. dakikada Mehmet Topal'ın kaptığı topla ilerleyen Slimani'nin şut denemesinde top, Göztepeli oyunculardan tekrar bu oyuncuya geldi. Sağ çapraz pozisyonda yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Topal'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

36. dakikada ceza alanı içinde Alper Potuk'un şutunda top dışarı çıktı. Hakem Cüneyt Çakır'ın aut kararı verdiği pozisyonda Göztepeli Titi'nin topa elle müdahale ihtimali üzerine Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvuruldu. Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemeden penaltı olmadığına karar verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

61. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yaptığı ortada arka alanda Alper Potuk'un vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

66. dakikada Göztepe öne geçti. Fenerbahçeli futbolcuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Halil Akbunar, ceza alanı dışında sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

81. dakikada Göztepeli Borges'ten seken topla ceza alanında buluşan Eljif Elmas'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada Eljif Elmas'ın ortasında ceza alanı içindeki Slimani'nin kafa vuruşunda, top kaleci Beto'da kaldı.

90+3. dakikada ceza alanı hemen önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin şutunda, top auta çıktı.

Müsabakayı Göztepe 1-0 üstün tamamladı.

AA

Etiketler: süper lig, fenerbahçe, göztepe
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