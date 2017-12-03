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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini de geçti

03 Aralık 2017, Pazar 21:30
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

İlk yarı

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

15. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dirar'ın altıpasa yerden ortasında, Alper Potuk meşin yuvarlağa yetişemedi.

19. dakikada Şener Özbayraklı ile verkaça giren ve ceza sahasında topla buluşan Giuliano, meşin yuvarlağı bu oyuncuya aktardı. Şener'in topun gelişine yerden vuruşunda, kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı kontrol etti.

23. dakikada sağ kanattan hareketlenen Dirar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Chahechouhe'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak taca çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Sağ taraftan İsmail Köybaşı'nın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte bulunan Alper Potuk, meşin yuvarlağı arka bölüme aşırttı. Arka direkte altıpas içinde uygun durumda bulunan Neustaedter'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0

29. dakikada sağ kanattan Dirar'ın yerden ortasında altıpas üzerindeki Giuliano topa müdahale edemedi.

39. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Veigneau, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Eduok'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Volkan Demirel'in uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışında bulunan Mensah'ın önünde kaldı. Mensah'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak, kornere gitti.

45+1. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Ceza sahası dışından kazanılan serbest atışta, Mensah'ın vuruşunda barajdaki De Souza'ya çarpan top, kaleci Volkan Demirel'i yanıltarak filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanattan Şener Özbayraklı'nın ortasında Giuliano, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Dirar'a aktardı. Faslı futbolcunun pasıyla altıpas çizgisinin önünde bir kez daha topla buluşan Giuliano, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

52. dakikada sol kanattan topla hareketlenerek son çizgiye inen Chahechouhe, meşin yuvarlağı yerden içeriye kesti. Ceza sahası dışından hızla gelen Şener Özbayraklı'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Kasımpaşa savunması kornere uzaklaştırdı.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla hareketlenen Şener Özbayraklı'nın ortasında altıpas önündeki Giuliano, gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1

70. dakikada İsmail Köybaşı, topu ceza sahasında uygun durumdaki Giuliano'ya kazandırdı. Brezilyalı futbolcu, üç rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra son çizgiye inerek topu içeriye çevirdi. Arka direkte Valbuena'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-1'e getirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen Dirar, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Valbuena'ya çıkardı. Fransız futbolcunun yerden plasesinde, meşin yuvarlak filelere gitti.

82. dakikada Kasımpaşa ikinci golünü buldu. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mensah, meşin yuvarlağı Murillo'ya aktardı. Bu oyuncu, kontrol ettiği topu kaleci Volkan Demirel'in üzerinden aşırtarak filelere yolladı: 4-2

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: süper lig, fenerbahçe
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