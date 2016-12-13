Fenerbahçe-Krasnodar eşleşmesi Rus basınında geniş yer buldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar takımı ile eşleşmesi, Rus spor basınında geniş yer buldu.

İzvestia gazetesinde yer alan haberde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kalan 3 Rus takımı arasında en zor rakiple Krasnodar'ın eşleştiği belirtildi.

Rusya'da yer alan futbol kanalları ve gazetelerde Fenerbahçe hakkında detaylı analizlere ve değerlendirmelere yer verildi.

İzvestia gazetesinde yer alan haberde, UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna kalan 3 Rus takımı arasında en zor rakiple Krasnodar'ın eşleştiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin geçen sene aynı turda Lokomotiv Moskova'yı elediği hatırlatılan haberde, Fenerbahçe'nin oldukça güçlü ve Avrupa kupalarında tecrübe sahibi bir takım olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Kommersant gazetesi ise Fenerbahçe'nin kadro yapısı ve oyun düzeniyle ilgili detaylı bilgi vererek, "Gerçekten güçlü bir rakip. Rusya'nın eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın takımı, güçlü olduğu kadar yıldız oyunculara da sahip." ifadelerini kullandı.

KP gazetesi de Fenerbahçe ve Krasnodar arasında 23 Şubat'ta oynanacak rövanş maçının 1 gün önceye alınması detayını öne çıkartarak, Rus ekibinin kuruluş gününde tur için sahaya çıkacağı bilgisini paylaştı.

Krasnodar cephesinden değerlendirmeler

Krasnodar kenti kanallarından Kuban-24, Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov ve oyuncularının kura değerlendirmelerini ekrana taşıdı.

Haberde teknik direktör Shalimov, "Türk takımlarıyla özellikle deplasmanda oynamak çok zor. Taraftarlar maç boyunca kendi takımlarını desteklemek için inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe'yi detaylı bir şekilde analiz edeceklerini belirten Rus teknik adam, "Daha kolay bir kura çekebilirdik. Sezon arasını iyi değerlendirirsek üst tura çıkma şansımız var." değerlendirmesini yaptı.

Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

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