Fenerbahçe kupada da yok

2. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Türkiye Kupası C grubu 2. Hafta maçında kendi evinde Fenerbahçe ile karşılaştı.

Seyrantepe Spor Kompeksi'nde oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Çok soğuk bir havada oynanan müsabakayı Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa yönetti. Fenerbahçe 45. dakikada Fernandao'nun penaltıdan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Amed Sportif 66. dakikada Şehmus'la eşitliği sağladı. Amed'de Abdullah Çetin 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. Bu skorla her iki ekip de gruptaki ilk puanlarını aldı.

Diyarbakır'a 15 futbolcu ile geldi

Günübirlik olarak maçtan 3,5 saat önce Diyarbakır’a gelen sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde sadece 4 futbolcu yer aldı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, Emmanuel Emenike’nin yanı sıra altyapı futbolcuları Muhammed Samed Karakoç ile Erdi Can Şehit yedek kulübesinde bekledi. Fenerbahçe’de Alper Potuk, Gregory van der Wiel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Josef de Souza, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Robin van Persie, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Volkan Demirel ve Volkan Şen kadroda yer almadı.