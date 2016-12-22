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23 ARALIK 2016 CUMA - YIL: 47

Fenerbahçe kupada ilk galibiyetini aldı

22 Aralık 2016, Perşembe 23:24
​Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

8. dakikada Erman Kılıç'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

21. dakikada ceza alanı içinde Salih Uçan, Erman Kılıç'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Fernandao, takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada hızlı gelişen Menemen Belediyespor atağında, ceza alanı içinde Mert Hakan'ın şutunda top, kaleci Fabiano'dan döndü. Erman Kılıç'ın tekrar kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Fabiano bir kez daha uzaklaştırdı. Ev sahibi ekipte son olarak Abdullah'ın vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada Yasin'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Ahmet Arı'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 

78. dakikada Savaş Polat'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Fernandao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Grupta ikinci sıraya yükseldi

Grupta ilk galibiyetine ulaşan ve puanını 4'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Grupta maçı eksik Gençlerbirliği 6 puanla ilk sırada yer alırken, 3 puanlı Menemen Belediyespor üçüncü, yine bir maçı eksik Amed Sportif Faaliyetler ise bir puanla 4. durumda bulunuyor.

Fernandao gollerini sürdürdü

Kupada Amed Sportif Faaliyetler karşısında takımının tek golünü yine penaltıdan atan Fernandao, Menemen Belediyespor maçında da yine penaltıdan gol buldu. Golcü oyuncu, Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının ardından ligde de Gençlerbirliği karşısında 1 gol üretmişti.

Fenerbahçe, gruptaki 4. maçında 29 Aralık Perşembe günü Menemen Belediyespor'u konuk edecek.

 

AA

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