Fenerbahçe'nin 3 puanı tek golle geldi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında sol kanattan İsmail Köybaşı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Janssen'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

13. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sakıb Aytaç'ın vuruşunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden kornere çıktı.

24. dakikada Dirar'ın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Chahechouhe'nun vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Ferhat Kaplan müdahale etti. Dönen topu tamamlamak isteyen Janssen'in ofsaytta olduğunu belirleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, oyunu durdurdu.

34. dakikada Nasri'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Eto'o'nun altıpasın solundan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

40. dakikada Dirar ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Chahechouhe'nun sağ çaprazdan vuruşunda, top yandan auta gitti.

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza yayı üzerinden Janssen'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Giuliano'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1

45+2. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında Eto'o'nun kafa vuruşu sonrası oluşan karambolde, sağ çaprazda topu önünde bulan Maicon meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kaleci Volkan Demirel, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Maicon'un ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya kalan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

57. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Dirar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

75. dakikada Samir Nasri'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, kaleci Volkan Demirel köşeye giden meşin yuvarlağı yatarak kontrol etmeyi başardı.

77. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Valbuena'nın pasıyla topla buluşan Janssen'in yerden şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kocaman ilk 11'inde değişiklik yapmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor deplasmanında ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Teknik direktör Kocaman, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenen takımını bozmadı.

Sarı-lacivertliler, sahaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paulo, Aatıf Chahechouhe ve Vincent Janssen 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Mathieu Valbuena ile sarı kart cezaları sona eren Alper Potuk ve Luis Neto, yedekler arasında yer aldı.

Antalyaspor'da tek değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo ise son oynadıkları Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig'deki son 3 maçını da kazanan kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Leonardo, geçen hafta 1-1 sona eren Atiker Konyaspor müsabakasının ilk 11'inde oynayan Harun Alpsoy'u yedek kulübesinde tuttu. Leonardo, bu futbolcunun yerine orta sahada Charles'e şans verdi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Antalyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesinde Antalya Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.

Seremoni sırasında stat içinde uçan güvercin, ilgi odağı oldu.

Öte yandan Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Fenerbahçe ilk kez 3. sıraya kadar yükseldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez 3. sıraya kadar yükseldi.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45. dakikada Giuliano Vitor de Paulo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skoru koruyan sarı-lacivertliler, 3 puanı tek golle almayı başardı.

Ligde son 6 maçını da kaybetmeyen ve üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti.

Giuliano'dan gollere devam

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

18 maç sonra gol yemeden kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 18 maç sonra gol yemeden bir maçı kazandı.

Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 28. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçın hiçbirini gol yemeden galip bitirememişti.

Antalya'da 4 yıl sonra kazandı

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Antalyaspor'la dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibini son olarak deplasmanda 24 Kasım 2013'te 2-1'lik skorla yenmişti.

Süper Lig'de de son 3 maçını rakibine kaybeden Fenerbahçe, bu sonuçla galibiyete uzandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Puan ortalamamızı önce doğal haline, arkasından da şampiyonluk için yetecek seviyeye getirmemiz gerekiyor." dedi.

Kocaman, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Antalyaspor'un hak ettiği pozisyonun gerisinde olduğunu savunan Kocaman, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle bir maçı kazandığımız için son derece sevinçliyim. Futbolcu arkadaşları canı gönülden kutluyorum. İkinci yarı temel hedefimiz skoru artırabilmekti. Çünkü her an her şeyi yapabilecek bir takımla oynadık. Skoru artırmak isterken kazanılmış bir skoru koruma kaygısı biraz daha öne çıktı. Ataklarımızda doğru son pası vermekten uzaktık. Biraz daha kontra ataklara doğru döndük. O andan itibaren oyunun kontrolü daha fazla Antalyaspor'daydı. Onlar da girişimlerde bulundu. Savunmamızın ve kaleci Volkan'ın da biraz gününde olması, galibiyete doğru bizi götüren ana faktörlerden bir tanesi oldu. Bu geçiş maçını kazandığımız için son derece mutluyum."

Leonardo: "Eksik olan tek şey goldü"

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, oyuncularını tebrik ederek, takımının ortaya koyduğu futbolu övdü.

Maçta kendileri açısından tek eksiğin gol olduğunu vurgulayan Leonardo, şöyle konuştu:

"Defansta organize ve ileride üretken olmayı denedik. Golü yediğimiz dakikaya kadar bazı gol pozisyonları da yakaladık. Eğer bunları değerlendirebilseydik, soyunma odasına biz önde gidebilirdik. İkinci yarıya da iyi başladık, iyi organize olduk ve oyunu kontrol altına almaya çalıştık. Goller de bulabilirdik. Eksik olan tek şey goldü. Futbol adına her şeyi yaptık ama olmadı. Takımımı tebrik ediyorum. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Ortaya koyulan iyi bir mücadele var."

Leonardo, yapılan küçük hataların maçın kaderini değiştirebildiğine işaret ederek, "Maçı bugün kazansaydık kimse için sürpriz olmazdı. Çünkü biz gerçekten saha içerisinde kendimizi geliştiriyoruz. İhtiyacımız olan tek şey galibiyet." diyerek sözlerini tamamladı.